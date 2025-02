Bundestagswahl im Kreis Neu-Ulm: Die ganz große Überraschung wird es wohl nicht geben

Was unterscheidet einen Wahlkampf von närrischem Faschingstreiben? „Nicht viel“, würden vermutlich böse Zungen behaupten. Ist ja auch nicht ganz abwegig, denn im Kampf um die Wählergunst macht sich manche(r) gerne mal zum Narren, was wiederum nicht alle zu Lachen finden. Die Begleitmusik ist meist schrill, Kandidierende hängen sich schon mal ein tarnendes Mäntelchen um, etwa der bürgerlichen Biederfrau oder des energischen Zupackers. Öffentlichkeitswirksame Massenauftritte mit mehr oder minder griffigen Parolen dürfen natürlich nicht fehlen. Und am Tag danach – also nach der Wahl – macht sich bei nicht wenigen Katerstimmung breit.

