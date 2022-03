Bye Bye Blautalcenter: Der Abriss des Ulmer Einkaufszentrums muss sein

Plus Das Blautalcenter in Ulm wird abgerissen. Das Aus für Einkaufszentrum ist nur auf den ersten Blick verwunderlich. Was bedeutet das für Sedelhöfe und Glacis-Galerie?

Auf den ersten Blick ist es eine Schande: Das Blautal-Center, erst 1997 erbaut, wird abgerissen. Zumindest größtenteils. Die Kurzlebigkeit des fast 500 Meter langen Gebäudes ist in der Tat irritierend. Darf es wirklich sein, dass Multimillionen-Gebäude in der heutigen Zeit eine Lebensdauer von 30 Jahren unterschreiten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen