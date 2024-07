Das Museum für die Einsteins in Ulm kommt zur rechten Zeit

Die Einrichtung, die in der Ulmer Umgangssprache häufig noch lapidar als „Einstein-Museum“ bezeichnet wird, ist nun endlich eröffnet. Zeit wurde es, dass auch die Geburtsstadt des weltbekannten Physikers einen Ort schafft, der ihm den ihm gebührenden Raum in der Stadtgesellschaft gibt. Dabei ist das Haus viel mehr als ein „Einstein-Museum“. Davon gibt es anderswo ja schon genug.

„Die Einsteins“ heißt das neue Museum am Weinhof. Die Stadt Ulm stellt sich darin selbstkritisch der Rolle, die sie als Geburtsstadt in Albert Einsteins Leben gespielt hat und widmet es sogar namentlich der Familie Einstein und nicht dem Wissenschaftler selbst. Denn Ulm blieb bekanntermaßen nicht lange seine Heimatstadt, aber sie war der Sitz der Großfamilie Einstein. Ihr berühmter Sohn Albert kehrte immer wieder zurück und hielt auch per Brief Kontakt mit Verwandten, an deren tragischem Schicksal er großen Anteil nahm.

Die Shoa muss eine große Rolle in einem Museum über Einsteins Familie spielen

Einstein wurde 1879 geboren und starb 1955. Er erfuhr den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland noch am eigenen Leib und erlebte die Shoa von seinem neuen Zuhause in Princeton aus. Im Museum „Die Einsteins“ muss der Holocaust daher eine große Rolle spielen und sie tut es auch. So ist das, was die Verantwortlichen am Ulmer Weinhof geschaffen haben, auch ein Ort der Erinnerungskultur und ein Ort der Warnung vor den Gefahren, die im von rechts geschürtem Fremdenhass und Antisemitismus liegen. Mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen kommt das neue Museum jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt.

„Die Einsteins“ ist auch eine Darstellung jüdischer Geschichte in Ulm, wobei sich die Stadt selbst nicht in den Vordergrund drängt, sondern die Schicksale von Mitgliedern der Familie Einstein ins Rampenlicht rückt. Dass auch die heute lebenden Nachkommen in die Ausstellung eingebunden wurden und dass diese auch gerne zur Mitarbeit bereit waren, zeigt, dass eine ernst gemeinte Aufarbeitung unserer NS-Vergangenheit wichtig ist und Früchte tragen kann.

Einstein hätte das Ulmer Museum wohl gefallen

Einstein selbst kann man natürlich nicht mehr fragen: Aber man darf davon ausgehen, dass der überzeugte Pazifist und Demokrat zufrieden wäre mit diesem Museum, das eben nicht Personenkult betreibt, sondern das vor allem über das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und seines Lebens aufklärt. Ein Kapitel, das in der allgemeinen Wahrnehmung Einsteins oft hinter seinen Errungenschaften als Wissenschaftler zurücksteht.