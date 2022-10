Das Problem mit "Made im Landkreis Neu-Ulm"

Plus Mittlerweile gibt es viele Herkunftslabels. Der Landkreis Neu-Ulm braucht nicht unbedingt auch noch eines.

Als die Briten 1887 beschlossen, deutsche Importprodukte müssten künftig die Bezeichnung "Made in Germany" tragen, war das kein freundlicher Akt. Es sollte die Waren von den "guten Produkten" des British Empire abgrenzen. Bekanntlich kam es anders und "Made in Germany" wurde eine weltweite Qualitätsmarke. Etwas Ähnliches schwebt nun CSU und JU vor. Sie wollen Produkte aus dem Landkreis mit einer Herkunftsbezeichnung adeln.