Das Jahr 2022: Warum auch gute Nachrichten wichtig sind

Plus Es wird in dieser Gesellschaft mehr geleistet, als manche glauben wollen. Daran muss hin und wieder erinnert werden.

Aus Amerika stammt der Satz "Only bad news are good news", also nur schlechte Nachrichten seien gute Nachrichten. Den bekommen Medienmacher gerne vorgehalten, wenn wieder mal nur Kriege, Katastrophen, Mord und Totschlag oder alle möglichen Krisen die Schlagzeilen beherrschen. Die Kritik ist nicht ganz unberechtigt, das fällt einem als Redakteur gelegentlich selber auf, wenn etwa die Tagesschau – einschließlich Wetterbericht – nur von Dingen berichtet, die schlechte Laune verbreiten. Andererseits sind es in der Regel gerade die Blaulichtmeldungen mit Unfällen, Bränden und Straftaten, die besonders viele Leserinnen und Leser finden, das lässt sich anhand der Online-Aufrufe gut belegen. Dieses elende Jahr 2022 war besonders reich an "bad news" und es sieht nicht danach aus, als würde sich das nach Silvester schlagartig bessern.

