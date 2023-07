Der Donausteg bewegt, weil Brücken wichtig sind

Die gute Nachricht: der Donausteg kann wohl am Schwörwochenende wieder eröffnet werden. Wie wär's mit noch mehr Brücken?

Wie ein Fels in der Donaubrandung steht er da: der Donausteg. Ein Koloss aus Beton, der seit 1974 eine sichere Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm, zwischen Bayern und Baden-Württemberg darstellt. Das war einmal.

Wenigstens ist es jetzt amtlich, sodass Kritik an der Sperre eigentlich verstummen müsste: Zwei wahrliche Koryphäen der Schadensermittlung sind sich einig, dass der Steg tatsächlich plötzlich absacken könnte, wenn zu viele Menschen hier gleichzeitig das Bundesland wechseln wollen. Immerhin ist eine kurzfristige Lösung in Sicht, das ist die gute Nachricht, falls Materialmangel, Lieferengpässe oder Personalnot den Plänen der Stadt nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Der SV Offenhausen dürfte sich etwas grämen. Der direkt am Donausteg gelegene Verein sagte sein beliebtes Sommerfest ab, des in all den Jahren ein Teil der Schwörmontagsfestivitäten geworden war. Doch bei gesperrter Brücke wäre der SVO hoffnungslos abgeschnitten vom Feiergeschehen in der Ulmer Au.

Eine Petition gegen die Sperre des Donaustegs verdeutlicht die Aufregung

Die ganze Aufregung um den Donausteg samt einer Petition gegen eine Sperre, die 1500 Menschen unterschrieben, führt vor Augen, wie wichtig in der Doppelstadt die Verbindungen über die Donau sind. Untermauert wird die Bedeutung der Brücken-Thematik auch durch lebendige Diskussionen rund um Radverkehr und den Neubau der Adenauerbrücke. Nun zahlt der Bund eine Behelfsbrücke. Wir brauchen mehr statt weniger Brücken.

Vielleicht noch eine genau hier: über die Donau zwischen Neu-Ulm am Edwin-Scharff-Haus und den Ulmer Donauwiesen wäre eine Fußgängerbrücke schön. Am besten ganz filigran aus Holz. Klar, das kostet viel Geld. Aber ernsthafte Argumente dagegen außer dem schnöden Mammon gibt es praktisch keine.