Der Donaustrand muss den Bürgerinnen und Bürgern gehören

Plus Geht es nach der Stadt Ulm, wird der Donaustrand nun doch kommen. Zum neuen Prunkstück an der Donau wird der Strand aber nur, wenn er für alle offensteht.

Nachdem ein künstlicher Donaustrand vor 16 Jahren erst beschlossen worden war und dann an massivem öffentlichem Widerstand gescheitert war, hat die Stadt Ulm das Vorhaben ein weiteres Mal auf den Weg gebracht. Das ist eine gute Nachricht für Ulm, denn der Blick an die Donauufer an lauen Abenden zeigt: Es ist voll. Die Uferabschnitte, die dort im Sommer zum Verweilen einladen, sind fast schon überfüllt. Doch selbst wenn dieser neue Anlauf für einen Stadtstrand auf mehr Entgegenkommen stößt als damals, bleibt die Frage, wessen Interessen am Ende überwiegen werden, die des Betreibers oder die der Bürger. Die Antwort darauf kann nur lauten: Der Ulmer Donaustrand gehört den Ulmerinnen und Ulmern.

Ulmer Donaustrand darf nicht teures Pflaster werden

Natürlich hat der Unternehmergeist des potenziellen Betreibers die Idee des Donaustrandes überhaupt erst wieder auf die Tagesordnung gebracht. Und natürlich soll und muss er mit seiner Investition Geld verdienen, gerade weil es ohne private Initiative nicht gehen wird und durchaus Interesse an Gastronomie an der Donau besteht. Das zeigt sich am Kiosk vor dem Edwin-Scharff-Haus auf Neu-Ulmer und an der Stiege auf Ulmer Seite. Dennoch darf der mögliche Interessenkonflikt nicht unter den Teppich gekehrt oder einfach abgetan werden. Sollte der Donaustrand zum teuren Pflaster werden, und für einkommensschwächere Bürgerinnen und Bürger unerreichbar bleiben, kann aus dem Prestigeprojekt schnell eine herbe Enttäuschung werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen