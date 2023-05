Der Erfindergeist rund um Ulm/Neu-Ulm braucht mehr Zuwendung

Plus Der Quell des Wohlstands von Nersingen bis Illertissen liegt in der Innovationskraft. Wenn diese nicht gefördert wird, ist der Schaden immens.

Was der Kreis Neu-Ulm gut kann, ist das Besondere: Etwa Häuser drucken, die Verschalungen für abgefahrene Häuser planen, Ganzkörperkälte-Geräte in alle Welt verkaufen, Luxusbusse entwickeln oder die Welt mit Wasserstoff-Tankstellen ausrüsten. Das war nicht immer so: früher einmal, da langte es auch ganz normale Busse, Alltagskleidung oder auch TV-Röhren zu produzieren.

Doch nicht zuletzt durch das Aus in den 1980ern für das Bildröhrenwerk Videocolor gefolgt von Massenentlassungen bei Magirus ging ein Ruck durch die Region. Das vorläufige Ende des Lieds ist, bekannt: Die Wissenschaftsstadt in Ulm strahlt weit, ermöglichte letztlich 1994 die Gründung der Hochschule in Neu-Ulm und den bis heute benutzten Slogan "Innovationsregion - Spitze im Süden", den sich 75 Städte und Gemeinden ans Revers heften.

