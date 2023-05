Der Erfolgsplan des SSV Ulm 1846 Fußball ist aufgegangen

Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert den Aufstieg in die 3. Liga. Unser Autor meint: Der Verein sollte trotz aller neuer Perspektiven auf dem Boden bleiben.

Erfolg, sagt man oft, sei nicht planbar und schon gar nicht zu erzwingen. Denn zum Erfolg gehören neben der eigenen Leistung auch Faktoren wie Zufall und Glück. Beim SSV Ulm 1846 Fußball ist in dieser Spielzeit all das zusammengekommen. Die Spatzen sind am Samstagnachmittag mit einem 5:0-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz vorzeitig Meister in der Regionalliga Südwest geworden und steigen in die 3. Liga auf. Gewissermaßen war das doch geplant. Im Sommer 2020 haben die damaligen Vereinsverantwortlichen einen Dreijahresplan ausgerufen. Das große Ziel war die Rückkehr ins Profigeschäft. Oft wurde dieser ambitionierte Weg kritisiert, und als 2021 zuerst mit Markus Thiele ein neuer Sportchef und später mit Thomas Wörle auch ein neuer Trainer installiert wurden, wollte plötzlich niemand mehr etwas von diesem Dreijahresplan wissen. Alles sprach vom Neuanfang.

Jetzt dürfen sich die Ulmer feiern lassen. In den vergangenen Jahren wurde viel richtig gemacht. Schritt für Schritt hat die Vereinsführung die Professionalisierung vorangetrieben. In allen Bereichen. Mit viel Mühe wurde versucht, nach dunklen Jahren in der Vereinsgeschichte das Vertrauen der Menschen in und um Ulm wieder zurückzugewinnen. Dass dies gelungen ist, zeigen zwei Beispiele: Lag das Sponsorenvolumen 2016/2017 noch bei knapp 1,04 Millionen Euro, sind es inzwischen 354 verschiedene Sponsoren, die 2,6 Millionen Euro einbringen. Beispiel Nummer zwei: Als Markus Thiele 2021 sein erstes Heimspiel als neuer Sportmanager der Spatzen besuchte, waren nur etwas mehr 1000 Fans im Stadion, gegen Fulda waren am Samstag mehr als 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Donaustadion dabei.

Mit der neuen Liga warten neue Herausforderungen

Mit der neuen Liga warten freilich auch neue Herausforderungen. Das Stadion ist zwar Sache der Stadt, aber es muss dringend zukunftsfähig gemacht und saniert werden. Und sonst? Höherer Etat, größerer Kader, mehr Medienpräsenz. Es gibt jede Menge zu tun. Auch der Vertrag mit Trainer Thomas Wörle ist noch nicht verlängert. Dabei hat er einen Löwen-Anteil am sportlichen Erfolg. Wörle blieb immer ruhig, auch als es im Frühjahr zwischenzeitlich nicht gut lief. Er genießt in der Mannschaft hohes Ansehen und hätte diesen nächsten Schritt auf der Karriereleiter genauso verdient wie die Kicker.

Wie auch immer die Planungen für die Zukunft der Spatzen aussehen, was auch immer die Vereinsführung vorhat: Es gilt – bei allen großartigen Perspektiven – auf dem Boden zu bleiben, die Politik der kleinen Schritte fortzusetzen und dabei auch all diejenigen nicht zu vergessen, die den SSV auch in schlechten Zeiten stets wohlwollend und mit viel Herzblut begleitet haben.