Der Fortschritt bei der lllertalbahn und Weißenhorner wird sichtbar

Plus Gerade gibt es einige Bahn-Nachrichten, über die man den Kopf schütteln kann. Die Illertalbahn ist derzeit das angenehme Gegenbeispiel. Das hat einen Grund.

Wer Bahn fährt, kann angesichts mancher Nachrichten den Kopf schütteln: Der neue Anbieter Go-Ahead wird wegen Personalproblemen den Fahrplan ausdünnen, beim 49-Euro-Ticket gibt es Zweifel an der Finanzierung. Die Illertalbahn ist das angenehme Gegenbeispiel. Bahn-Projekte dauern Jahrzehnte, der Ausbau der Strecke Ulm–Memmingen ist keine Ausnahme. Doch jetzt werden die Fortschritte sichtbar.