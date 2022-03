Der Krieg in der Ukraine verändert auch die Gesellschaft im Kreis Neu-Ulm

Plus Die Auswirkungen des Krieges werden auch hier noch lange zu spüren sein. Die Aufgaben sind groß und vielfältig, doch eines macht Hoffnung.

Der brutale Angriffskrieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine angezettelt hat, verändert die Weltordnung. Aber er verändert die Welt auch im Kleinen – hier im Landkreis Neu-Ulm. Das ist schon jetzt zu spüren und dürfte noch lange bemerkbar bleiben.