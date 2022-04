Der Landrat im Krisenmodus: Die Faust des Provinzfürsten

Plus Seit Landrat Thorsten Freudenberger im Amt ist, muss er Krisen bewältigen. Dabei könnte er gerne mal etwas lauter zu Werke gehen.

Landräte gelten gemeinhin als Provinzfürsten, die in ihrem kleinen Reich herrschen, meist getragen von einer breiten Mehrheit. Ihnen kommt eine sehr starke Stellung innerhalb der Regional- und Kommunalpolitik zu. Manch einer trifft es zeitlich ganz gut, kann aus dem Vollen schöpfen, Geld verteilen, schöne Dinge einweihen und viele, viele freundliche Reden halten. Thorsten Freudenberger (CSU) hat etwas rauere Zeiten erwischt, als er auf den Chefsessel des Landratsamtes gewählt wurde, das wegen seiner Metallverkleidung früher gerne als "Kupferburg" galt.