Der Neu-Ulmer Südstadtbogen wird endlich eine runde Sache

Lokal Allen Widrigkeiten zum Trotz wächst das Megaprojekt Südstadtbogen doch noch in die Höhe. Der Mut der Stadt Neu-Ulm macht sich bezahlt.

"Häuptling Silberzunge" lautete der Spitzname des schillernden Unternehmers Ulrich Nickel, als er noch kräftig in der Kommunalpolitik der Stadt Illertissen mitmischte und als mutiger Macher auftrat. Als solcher hat er vor gut elf Jahren erkannt, dass sich aus dem lang gestreckten Brachgrundstück entlang des Neu-Ulmer Bahntrogs, das an der Herrmann-Köhl-Straße endet, einiges machen lässt. Er hatte den Mund zu voll genommen, sich an der schieren Größe des Vorhabens auf immerhin 16.800 Quadratmetern verhoben und musste letztlich an Realgrund verkaufen. Dann kam die Aufregung um Bombenfunde, welche zweimal zu einer Evakuierung der Innenstadt führten und die überraschende Pleite von Realgrund. Niemand kann behaupten, dass auf diesem Vorhaben von Anfang an ein Segen lag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen