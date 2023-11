Die Hochschule Neu-Ulm hat den Finger am Puls der Zeit

Plus An der HNU arbeiten Forschende an der Zukunft der Pflege- und Gesundheitsvorsorge. Lebensnaher und zukunftsträchtiger kann Wissenschaft kaum sein.

Die Hochschule Neu-Ulm darf zukünftig eigenständig den Doktorgrad vergeben. Das klingt erstmal nicht sehr aufregend. Spannend ist jedoch, für welche Art der Forschung die Hochschule dieses Privileg erhält, denn an der HNU wurde bereits zuvor an einigen der drängendsten Probleme unserer Zeit gearbeitet, vor allem zur Pflege und Gesundheitsvorsorge. Von solch lebensnaher Forschung profitieren nicht nur Pflegekräfte und -bedürftige, sondern die Gesellschaft als Ganzes.

Digitale Innovationen haben das Potenzial, den Pflegenotstand zu lindern

Wenn es um den Pflegenotstand geht, insbesondere den Fachkräftemangel in der Pflege, ist die Akademisierung ein oft zitiertes Problem. Auch weil so viele junge Menschen an die Universitäten und Hochschulen wollen und können, fehlt in den schlecht bezahlten Pflegeberufen der Nachwuchs. Weil sich daran so schnell nichts ändern wird, ist es umso wichtiger, dass die Hochschulen ihre Akademikerinnen und Akademiker dann auch nutzen, um den Personalbedarf zu drücken und den Notstand auf diese Weise zu lindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen