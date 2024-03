Die Neu-Ulmer Kreiskliniken zwischen "Titanic" und "Apokalypse"

Plus Jetzt wollen alle im Neu-Ulmer Kreistag wirklich mal ganz harte Entscheidungen fällen. Sie sollten es tun, sonst riskieren sie ihre Glaubwürdigkeit.

James Dean hat vor seinem frühen Tod nur drei große Filme gedreht, die ihn zum Daueridol machten. Einer davon war "Denn sie wissen nicht, was sie tun", in dem es um eine tödliche Mutprobe geht: Mit gestohlenen Autos rasen zwei junge Männer auf eine Klippe zu. Wer zuerst aus dem Wagen springt, hat verloren. Das überlebt nur einer von beiden. Mit diesem Film aus dem Jahr 1955 garnierte der FWG-Kreisrat Jürgen Bischof eine zornige Rede über die horrenden Defizite bei den Kreiskliniken. Er meint, der Landkreis rase finanziell auf einen Abgrund zu und keiner wisse recht, was zu tun sei. Dann bemühte er den Vergleich mit einem Schiff, das geradewegs auf eine Steilküste zuhalte und dort zu zerschellen drohe.

Ist die Kliniksanierung eine "Mission Impossible"?

Weil das Bild mit dem Schiff gar so anschaulich war, tauchte im Laufe der Debatte auch noch der Film "Titanic" auf, deren Ende hinlänglich bekannt sein dürfte. Das blieben nicht die einzigen cineastischen Anspielungen, denn Michael Obst (CSU) fühlte sich an "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert, schließlich wurde die Finanzdebatte schon ausgesprochen oft geführt. Seine Fraktionskollegin Claudia Schäfer-Rudolf brachte noch "Mission Impossible" ins Spiel, wobei sie korrekterweise anmerkte, dass die Mission so unmöglich gar nicht sei, denn immerhin gibt es davon mehrere Fortsetzungen. Zuletzt war Nummer sieben im Kino zu bewundern. Teil acht soll im Mai 2025 über die Leinwände flimmern.

