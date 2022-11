Die Neubaustrecke bringt Ulm und dem Kreis Neu-Ulm Vorteile – und nicht nur das

Plus Bald fahren die ersten Züge auf der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm. Profitiert wieder einmal die Wirtschaft auf Kosten der Natur? So einfach ist es nicht.

Tunnels sind durch die Alb getrieben worden. Tonnenweise Beton, Asphalt und Schotter liegen dort, wo vorher Felder, Wiesen und Wälder waren. Die Neubaustrecke der Bahn zwischen Ulm und Wendlingen hat wertvolle Natur und fruchtbare Äcker verschwinden lassen. Und doch ist sie nicht bloß ein Projekt, das der Wirtschaft hilft.