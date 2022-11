Die Regio-S-Bahn braucht mehr Werbung

Plus Der Nahverkehr in der Region Ulm/Neu-Ulm wird stetig besser. Das muss den Menschen entsprechend vermittelt werden.

Es passiert selten, dass stillgelegte Bahnlinien eine zweite Chance bekommen. Zwischen Senden und Weißenhorn hat das mustergültig geklappt. Vor neun Jahren wurde das "Bähnle" wiederbelebt. Trotz gelegentlicher Problemchen ist es aus dem Nahverkehrsnetz des Landkreises Neu-Ulm nicht mehr wegzudenken. Derzeit wird daran gearbeitet, den Zug noch attraktiver zu machen, denn bisher verkehrt er lediglich alle Stunde. Nächstes Jahr rollt er alle 30 Minuten los. Mit dazu beitragen wird eine neue Weiche im Sendener Bahnhof, welche die Betriebsabläufe beschleunigt. Das klingt gut und passt in eine Zeit, in der mit dem Neun-Euro-Ticket das Interesse am öffentlichen Nahverkehr neu belebt wurde. Die neue 49-Euro-Fahrkarte könnte die wiederentdeckt Zuneigung zu Bus und Bahn vertiefen.

