Die Verspätungen der Züge im Landkreis Neu-Ulm sind verheerend

Lokal Seit Jahresbeginn liefern die Linien, die durch den Landkreis Neu-Ulm führen, immer miesere Werte. Dabei ist bei Zügen nichts wichtiger als Pünktlichkeit.

Im Vorjahr waren die Regionalzüge der Deutschen Bahn sogar ein wenig pünktlicher als der Regionalverkehr der viel gerühmten Schweizerischen Bundesbahnen. Zumindest, was die offizielle Quote angeht. Der Vergleich hinkt, weil die SBB Pünktlichkeit strenger definieren als der deutsche Konzern. So oder so: Seit Jahresbeginn liefern die Linien von DB Regio Bayern und Agilis, die durch den Landkreis Neu-Ulm führen, immer miesere Werte. Dabei ist bei den Öffentlichen nichts wichtiger als der eingehaltene Fahrplan.

