vor 52 Min.

Die Wasserstoff-Experten in der Region brauchen noch mehr Rückenwind

Lokal Expertise in Sachen Wasserstoff ist rund um Ulm reichlich vorhanden. Doch die Region braucht auch den Anschluss an das geplante Netz.

Von Michael Ruddigkeit

Ist Wasserstoff der nachhaltige Energieträger der Zukunft? Viele Hoffnungen ruhen jedenfalls darauf, und die Gaskrise hat diese nochmals kräftig befeuert. Doch das Thema ist nicht nur eine Modeerscheinung. In Ulm arbeiten Forscherinnen und Forscher bereits seit Jahrzehnten mit dem derzeitigen Hoffnungsträger der Energiewende. Wie viel Expertise in der Region vorhanden ist, davon konnten sich die Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) bei ihrem Besuch in Ulm und Neu-Ulm ein Bild machen.

