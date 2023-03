Die Zeit ist reif für die Rückkehr der Spatzen in den Profifußball

Plus Für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt am Wochenende der Endspurt im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Unser Autor meint: Die Spatzen sind gerüstet.

14 Spiele sind es noch. 14 Spiele bis zum ersehnten Ziel, der Rückkehr in den Profifußball. Der SSV Ulm 1846 Fußball biegt am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei Wormatia Worms auf dem Weg in die 3. Liga auf die Zielgerade ein. Sportlich sind die Weichen gestellt. Als Tabellenführer haben die Spatzen sieben Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz und damit eindeutig die beste Ausgangslage. Eine ganze Region drückt den Kickern die Daumen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen