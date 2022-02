Drohungen und lächerliche Proteste: Wir lassen uns nicht einschüchtern

Plus Angesichts des Angriffskriegs gegen die Ukraine wirken die "Spaziergänge" einfach nur lächerlich. Daran ändern anonyme Einschüchterungsversuche auch nichts.

Manchmal ist es einfach notwendig, die Dinge ins richtige Verhältnis zu setzen. In der Ukraine tobt seit Donnerstag ein Krieg, den ein von sich selbst berauschter Autokrat unter fadenscheinigen Gründen vom Zaun gebrochen hat. Ein ganzes Land ist in seiner Freiheit und Selbstbestimmung bedroht. In ihrer Freiheit und Selbstbestimmung fühlen sich hierzulande ebenfalls Menschen bedroht. Sie laufen seit Wochen als "Spaziergänger" durch die Städte, in unserer Region demonstrieren sie in Ulm, Illertissen und Babenhausen. Sie regen sich auf, weil sie sich impfen lassen sollen und in manchen Situationen eine Maske tragen müssen. Sie faseln von einer Diktatur, nur weil sie sich an Regeln zu halten haben, die eine überwältigende Mehrheit im Land für richtig und notwendig hält. Doch was ein autoritäres Regime wirklich bedeutet, bekam Europa auf grausame Weise durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor Augen geführt. Dagegen wirkt das Getrommel, Getröte und "Freiheit"-Geplärre in unseren Straße bodenlos lächerlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

