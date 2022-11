Ein enormer Vertrauensvorschuss für Freudenberger

Plus Die CSU gibt ihrem Landtags-Direktkandidaten reichlich Schwung mit in den Wahlkampf. Und was ist mit dem Landratsposten?

Zuerst war es eine Überraschung: Nachdem Beate Merk nicht gerade unerwartet verkündet hatte, sie werde sich nicht mehr für die CSU in den Bayerischen Landtag wählen lassen, gab Landrat Thorsten Freudenberger noch am selben Tag öffentlich bekannt, ihre Nachfolge antreten zu wollen. Wie es so seine vorsichtige Art ist, wiegelte er wochenlang stets ab, wenn es hieß, damit sei er ja praktisch schon gewählt. Er müsse doch erst noch nominiert werden. Das ist nun am Freitag geschehen. Freudenberger bekam das Vertrauen der Delegierten. Immerhin brachte er es auf 95 Prozent Zustimmung. Das ist ein ausgesprochen satter Vertrauensvorschuss. Allerdings gab es niemanden, der ihm die Kandidatur streitig machen wollte. Innerhalb der Kreis-CSU ist Freudenberger nun mal konkurrenzlos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen