Ein Fanprojekt darf nicht vom sportlichen Erfolg der Spatzen abhängen

Lokal Seit Jahren wird rund um den SSV Ulm 1846 Fußball über ein Fanprojekt diskutiert. Die Stadt sieht keinen Bedarf. Für Jugend- und Sozialarbeit gibt es keinen falschen Zeitpunkt.

Nein, neu sind die Diskussionen rund um die Fanszene des SSV Ulm 1846 Fußball nicht. Seit vielen Jahren wird einem Teil der Spatzen-Anhänger nachgesagt, sie seien gewaltbereit, manche sogar der rechten Szene zugetan. Beamte des Polizeipräsidiums Ulm haben vor Kurzem die Strukturen detailliert beleuchtet. Im Abschlussbericht heißt es, in den vergangenen drei Jahren seien in Zusammenhang mit dem Spielbetrieb keine Delikte mit klarem Bezug zur rechten Szene bekannt geworden.