Ein Genussmarkt ist besser als ein Regionallabel

Plus Er gibt viele Möglichkeiten, regionale Produkte zu fördern. Ein Landkreis-Qualitätssiegel gehört nicht gerade dazu.

Es war in der Tat eine hübsche Idee, die CSU und JU 2022 ausgebrütet hatten: Ein Gütesiegel "Made im Landkreis Neu-Ulm", um die regionale Produkte stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu heben. Immer mehr Menschen lassen die Avocados aus Peru oder die exotische Frucht aus Südostasien im Supermarktregal liegen, weil sie auf die Ökobilanz solcher weit gereister Waren schauen. Deshalb kaufen sie lieber regionale Produkte. Das ist besser für Gewissen und Umwelt.

Allerdings macht es wenig Sinn, einfach nur ein Landkreissiegel zu schaffen – und damit den vielen Labels auf dem Markt ein weiteres hinzuzufügen. Zudem – das hat jetzt Matthias Rausch, der Klimaschutzbeauftragte des Landkreises – in ernüchternder Deutlichkeit erklärt: Der Landkreis hat nichts, womit er besonders punkten kann. Eher im Gegenteil. Das Label wäre nur ein Hinweis für extreme Regionalpatrioten, dass sie etwas erwerben, das innerhalb der Kreisgrenzen produziert oder gezüchtet wurde. Dabei spielt es für die Ökobilanz keine große Rolle, wenn Gemüse etwa aus dem Raum Lauingen stammt. Ohnehin wird im Kreis nur ein Prozent der Fläche für den Anbau von Feldfrüchten genutzt, für eine vollständige regionale Versorgung wären bis zu elf Prozent der Fläche nötig, hat Rausch errechnet.