Eine Absage des Nabada hätte Enttäuschung gebracht – und weitere Probleme

Plus Sicherheit geht vor. Doch für die Nabader wäre wochenlange Vorbereitung umsonst gewesen und auch den Einsatzkräften hätte ein Aus kaum Erleichterung gebracht.

Am Schwörmontag gegen 14 Uhr stellte ein Gabelstaplerfahrer Betonpoller auf die Ulmer Seite der Herdbrücke, in Neu-Ulm blockierte die Polizei die Brückenzufahrt mit Mannschaftswagen und Pylonen. Ob das Nabada stattfinden würde, stand da noch gar nicht fest. Aber die Brücke muss vor dem Beginn von Trubel und Gedränge gesperrt werden, später geht das nicht mehr. Das Nabada und seine Menschenmassen erfordern viel Vorbereitung. Eine Absage hätte nicht nur Enttäuschung bei all jenen verursacht, die aufs Wasser wollten. Es hätte eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht.

Dabei ist klar: Wenn Gewitter droht, kann das Nabada nicht stattfinden. Das Treiben auf der Donau wäre viel zu gefährlich. Die Prognosen änderten sich nicht nur am Wochenende, sondern auch am Schwörmontag selbst immer wieder. Während der witterungsbedingt ins Münster verlegten Schwörfeier blieb alles trocken, kurz nach dem Bindertanz im Freien und noch einige weitere Male gingen Regengüsse nieder. Gegen 14.30 Uhr verkündet die Stadt, das Nabada könne stattfinden. Wer sich nicht sicher fühle, solle an Land bleiben.

