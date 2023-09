Wahlpodium war eine Umarmung unter politischen Konkurrenten

Plus Die Sitten sind zwar rauer geworden, doch dass es auch anders geht, zeigt das Wahlpodium im Vöhringer Eychmüller-Haus. Ein Kommentar von Ronald Hinzpeter.

Zu Recht wird beklagt, dass gerade die politischen Sitten in diesem Land rauer geworden sind, dass mehr Krakeeler als früher bei Wahlveranstaltungen stören. In den vergangenen Wochen blieb auch der Landkreis Neu-Ulm davon nicht verschont. Deshalb müssen die Veranstalter Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Pöbler rechtzeitig in die Schranken weisen zu können. Die Kollegen der Südwestpresse hatten für ihre Podiumsdiskussion vergangene Woche um Polizeischutz gebeten. Unsere Redaktion heuerte für das Wahlpodium der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung die Sicherheitsfirma B&S an. Wie notwendig so etwas ist, zeigte sich am selben Abend in Krumbach, bei der Diskussionsveranstaltung der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten: Ein Mann beleidigte Redakteure und drohte einem von ihnen gar Gewalt an. Die Polizei musste anrücken.

Das Publikum beim Wahlpodium in Vöhringen war sehr wertschätzend

Vor diesem Hintergrund kann man erleichtert sagen: Das Wahlpodium von NUZ und IZ, mit Unterstützung des Evangelischen Bildungswerks, war eine ziemlich harmonische Veranstaltung. Die fünf Kandidaten und die eine Kandidatin beharkten sich auf der Bühne ausgesprochen sachlich. Aus dem Publikum kamen nur selten Zwischenrufe, die aus einer Ecke stammten, in der bevorzugt die Äußerungen des AfD-Kandidaten Franz Schmid beklatscht wurden. Ansonsten waren im Wolfgang-Eychmüller-Haus überwiegend Menschen versammelt, die sehr aufmerksam bei der Sache waren, zuhörten und ausgesprochen wertschätzend ihren Applaus verteilten. Das war wohltuend. Die gute demokratische Kultur lebt weiterhin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen