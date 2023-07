Elchinger Musiktage: Hut ab vor dem Mut der jungen Festivalmacher

Plus Die Elchinger Musiktage sind ein hervorragendes Beispiel dafür, was alles gelingen kann, wenn es beherzt angepackt wird.

Der "Wahrig", als Wörterbuch eines der Standardwerke der deutschen Sprache, definiert Mut wie folgt: "... dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben." Die jungen Organisatorinnen und Organisatoren der allerersten Elchinger Musiktage, die am Montagabend zu Ende gegangen sind, haben diesen Mut bewiesen - nicht, weil sie sich in eine "gefahrenhaltige" Situation begeben haben, sondern in eine, die mit sehr viel Unsicherheit behaftet ist.

Die Musiktage tun Elchingen gut

So etwas in dieser Art gab es in der Gemeinde noch nie. Es ist beileibe nicht das erste Festival in der Region, das sich der klassischen Musik widmet, aber das erste, das es auf diese vielfältige Weise tut. Es hatte tatsächlich den Charakter eines Festivals, weil es an fünf aufeinander folgenden Tagen stattfand, sodass Besucherinnen und Besucher nicht nur an einem Tag mehrere Veranstaltungen besuchen konnten, sondern auch noch am nächsten oder übernächsten. Das schafft tatsächlich eine Art verbindender Atmosphäre. Andere Festivals wie etwa "Junge Künstler -Stars von morgen" in Illertissen sind eher über mehrere Wochen gestreckte Veranstaltungsreihen unter einem vereinenden Motto.

