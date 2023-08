Erziehende verdienen mehr als bloße Durchhalteparolen

Plus Fünf Mütter aus Beuren kämpfen gemeinsam mit den Erziehenden für ihren Kindergarten. Von so viel Engagement könnte sich die Landespolitik durchaus eine Scheibe abschneiden.

Für Ulrike Scharf ist das Problem schon gelöst. Die bayrische Sozialministerin stellte jüngst zwei vom eigenen Ministerium in Auftrag gegebene Studien vor. Demnach sei der drohende Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung spätestens im Jahr 2028 behoben, woran auch der neue gesetzliche Anspruch auf eine ganztägige Betreuung von Grundschulkindern ab dem Jahr 2026 nichts ändern soll. Blöd nur, dass der Personalnotstand vielerorts bereits hochakut ist und Eltern schon jetzt an ihre Belastungsgrenze zwingt. Gerade im Landkreis Neu-Ulm ist die Situation in manchen Einrichtungen dramatisch, und von der rosigen und fragwürdigen Prognose können sich die Leidtragenden nichts kaufen.

Das sind nicht nur die Eltern, die im Zweifelsfall eben nicht arbeiten können, oder die Kinder, denen ihr soziales Umfeld wegbricht. Das ist nicht nur die Wirtschaft, denen Mitarbeitende fehlen könnten, wenn Kitas nur noch im Notbetrieb laufen und tageweise geschlossen bleiben. Auch sind es nicht nur die Gemeinden und Städte, die zwar eine Kita nach der anderen bauen und bereitwillig Stellen schaffen, diese aber nicht besetzen können. Es sind vor allem auch die sich aufopfernden Erzieherinnen und Erzieher, die mit vielen Überstunden und noch mehr Herzblut derzeit dafür sorgen, dass das System nicht zusammenbricht.

