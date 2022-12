Es ist abstoßend, die Bluttat von Illerkirchberg zu instrumentalisieren

Hinter der Region liegt eine furchtbare Woche: In Illerkirchberg wurde ein 14-jähriges Mädchen getötet. Durch Hass und Hetze könnten etliche weitere schlimme Tage drohen.

Eine solche Woche wie die vergangene möchte man einfach nicht erleben. Da werden in Illerkirchberg zwei Mädchen attackiert, eines schwer verletzt, das andere stirbt. Das ist ein furchtbares Geschehen und auch für uns als Medienvertreter ist es schrecklich, darüber berichten zu müssen. Auch wir haben Kinder, auch wir machen uns Sorgen um sie. Was eine Familie erleben muss, der das Schlimmste passiert, nämlich dass eines ihrer Kinder nie wieder nach Hause kommen wird, das mag man sich nicht ausmalen. All das ist schlimm und muss jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft sauber ausermittelt werden. Noch ist nicht alles bekannt, was sich ereignet hat.

Der Polit-Aufmarsch in Illerkirchberg ist abstoßend

Doch was nach der Tat passierte und auch noch in nächster Zeit passiert, ist abstoßend: Die Bluttat wird politisch instrumentalisiert. Die rechtsradikale Identitäre Bewegung war bereits da - sie hatte es ja nicht so weit, denn in der Ulmer Karlstraße betreibt sie eine getarnte "Niederlassung" - die Verfassungsfeinde vom Dritten Weg marschieren offenbar am Montag auf und die AfD veranstaltet am Samstag eine Demonstration in Illerkirchberg.

Durch die Luft schwirren jetzt viele Gerüchte, Mutmaßungen und Anschuldigungen, die auch von Medien gerne aufgegriffen werden. Damit sind hier nicht nur diejenigen gemeint, die mit der Verbreitung von Krawall und Angst ihr Publikum bedienen, sondern auch vermeintlich seriöse. So findet derzeit ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen im Netz rege Verbreitung, der mit der Schlagzeile aufwartet: "Es war bekannt, dass die Asylbewerber Mädels belästigt haben". Als Quelle dient eine einzelne Stimme, eine "Mutter mehrerer Kinder aus Ulm". Ganz abgesehen von der Frage, ob eine Frau aus Ulm das Dorfleben in Illerkirchberg so genau kennt: Sie behauptet, dass Asylbewerber Kinder aus dem gegenüberliegenden Kindergarten belästigt hätten. Unsere Redaktion fragte dort Erzieherinnen. Sie sagten klar: Da war nichts.

Illerkirchberg ist ein sensibilisierter Ort

Und noch eines: Zu den es habe immer wieder Probleme mit der Flüchtlingsunterkunft gegeben, berichtet ein von uns befragter Nachbar: Da war nichts, außer dass es an einem Abend mal laut war. Was stimmt also in diesem Hexenkessel aus Gerüchten und ehrlicher wie nachvollziehbarer Erschütterung? Wenn Bürgermeister, Gemeinderäte und Flüchtlingsbetreuer erklären, es sei nichts von Vorfällen bekannt gewesen, dann klingt das glaubwürdig, denn Illerkirchberg ist sensibilisiert - eine Folge der Halloween-Vergewaltigung von 2019. Damals hatten Flüchtlinge in einer anderen Unterkunft ein 14-jähriges Mädchen missbraucht. Unwahrscheinlich, dass Vorfälle mit Asylbewerbern im Ort nicht sofort die Runde gemacht hätten.

Sosehr uns allen diese Bluttat an die Nieren geht: Wir sollten nicht jedem Gerücht aufsitzen. Das gilt auch für Medienvertreter, die in diesem Fall eine besondere Verantwortung tragen.

