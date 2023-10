Ex-Barfüßer in Neu-Ulm: Ein Abriss ist noch nicht vom Tisch

Plus Endlich tut sich was auf dem früheren Barfüßer-Areal an der Donau. Fragt sich nur, welche Ideen Investoren der Stadt präsentieren, kommentiert Michael Ruddigkeit.

Die Stadt Neu-Ulm nimmt einen neuen Anlauf, um das frühere Barfüßer-Areal dauerhaft mit Leben zu erfüllen. Das ist richtig und wurde höchste Zeit, denn das Grundstück an der Donau ist viel zu wertvoll und liegt zu vielen Menschen am Herzen, als dass es längere Zeit brach liegen dürfte. Leider hat die Stadt selbst es "nicht im Kreuz", wie es so schön in der Stadtratssitzung hieß, daher soll nun ein Investor oder eine Investorin für den großen Wurf sorgen.

Das frühere Hotel Golden Tulip ist ein abschreckendes Beispiel

Das Grundstück mit dem ehemaligen Offizierscasino und dem beliebten Biergarten über das Erbbaurecht für viele Jahre aus der Hand zu geben, birgt sicherlich Risiken. Das ehemalige Hotel Golden Tulip, das seit Jahren brachliegt, ist ein Beispiel dafür, wie es keinesfalls laufen sollte. Die Immobilie verfällt, die Stadt schaut machtlos zu. Doch beim früheren Barfüßer muss die Stadt das Risiko eingehen, denn eine Sanierung des maroden Gebäudes kann sie auf absehbare Zeit nicht bezahlen.

