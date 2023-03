Gruslig: Erst die Scheine, dann der Semmel

Plus Es war überfällig: In Neu-Ulm gibt es jetzt den ersten Lebensmittelhändler, der Bargeld verweigert. Ein Bäcker in Ulm macht es allerdings weit besser.

Hat es welche? Und zieht es sie aus, oder nicht? Fragen, die unzähligen Hungrigen beim Besuch von Bäckereien gegenüber des Bäckereifachverkaufspersonals in den Kopf schießen. Es geht um Handschuhe, die eigentlich beim Empfang des Geldes ausgezogen werden sollten, um die Dinger dann wieder überzustülpen, wenn die Backwaren angefasst werden. Es ist nachvollziehbar, dass viele Beschäftigten die Teile lieber ganz weglassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen