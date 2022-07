Gutes Geld aus München für die Stiftungsklinik

Lokal Staatliche Zuschüsse sind nichts Besonderes, dieser allerdings schon: Er verbessert das Gesundheitswesen im Landkreis.

Es ist immer eine gute Nachricht, wenn der Staat seine Schatulle öffnet und Zuwendungen verteilt. In diesem Fall waren sie besonders üppig: Für den Erweiterungsbau der Stiftungsklinik schießt der Freistaat gut 31 Millionen Euro zu. Damit ist schon ein Gutteil der Kosten von aktuell 42,4 Millionen Euro gedeckt. Diese gute Nachricht kam nicht überraschend, der Betrag war in dieser Höhe in etwa erwartet worden. Nachdem das Projekt somit in das sogenannte Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 des Freistaates aufgenommen ist, war die Freude hierzulande groß, denn nun kann tatsächlich 2024 mit dem Bau begonnen werden, der die Kapazität von 160 auf 203 Betten erhöht.

