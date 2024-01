"Hallmann Quartier"? Etwas Glanz und Gloria für Ex-Möbel-Mahler in Neu-Ulm

Plus Viel Leerstand an der Borsigstraße. Was der Stadt bleibt, ist die Hoffnung, dass der genauso prominente wie umtriebige Milliardär Hallmann irgendwann doch Großes in Neu-Ulm umsetzt.

Ja, der Klemens Hallmann hat alles, das in der Borsigstraße fehlt: Glanz, Geld und Ruhm. Warum das vielleicht eines Tages doch noch den Ex-Möbel-Mahler in die Spur bringen könnte.

Hallmann, dessen Privatvermögen auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt wird, ist aber nicht nur auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Er ist auch ein Profi. Die von Hallmann geleitete Hallmann Holding ist einer der größten privaten Immobilienbesitzer und -entwickler in Österreich. Ein Unternehmen, das sich gerne als Avantgarde inszeniert. Und dazu gehört gerade nicht der großflächige Einzelhandel von Möbelhäusern. Das macht Hoffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen