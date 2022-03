Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Alleingänge sind keine Lösung

Plus Anstatt ihren Geltungsdrang zu befriedigen, sollte Hilde Mattheis im Sinne der ukrainischen Flüchtlinge mit offiziellen Stellen zusammenarbeiten.

Die Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, sind entsetzlich. Alte Menschen, Mütter mit kleinen Kindern fliehen aus zerbombten Städten, lassen ihr bisheriges Leben zurück. Ehemänner und Söhne müssen ihr Land gegen Putins übermächtige Armee verteidigen. Die Spendenbereitschaft hierzulande ist angesichts des Dramas enorm, Hilfsorganisationen werden mit Sachspenden überhäuft und rufen die Bürgerinnen und Bürger längst dazu auf, die Flüchtlinge lieber monetär zu unterstützen.