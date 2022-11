Neue Basketball-Halle? Im Ulmer Arena-Streit muss eine Einigung her

Plus Der Kompromiss sollte auch die Interessen der Basketballer berücksichtigen - denn die sind schon ein bisschen verliebt in eine eigene Idee.

Die Betreibergesellschaft der Arena, die Basketballer von Ratiopharm Ulm sowie die Städte Ulm und Neu-Ulm, die mit dem Steuergeld ihrer Bürgerinnen und Bürger die Halle finanziert haben, sie sind zu einer Einigung verurteilt. Käme die nicht zustande, dann gäbe es zunächst nur Verlierer.