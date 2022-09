Im verflixten siebten Jahr hat sich die Glacis-Galerie durchgesetzt

Lokal Die Neu-Ulmer Glacis-Galerie besteht seit sieben Jahren. Einfach war der Weg hierhin nicht. Warum die Zukunftschancen dennoch gut sind.

Verglichen mit Inditex-Gründer und Hauptaktionär Amancio Ortega ist Drogeriekönig Erwin Müller ein armer Schlucker: Etwa 52 Milliarden Euro nennt der Herrscher über Marken wie Bershka oder Zara sein Eigen - 50 Milliarden mehr als Müller, der am Donnerstag seinen 90. Geburtstag feierte. Wie heißt es so schön: Von den Reichen kann man das Sparen lernen. Will heißen: Wenn die Marken-Strategen hinter der jungen, hippen Marke Bershka von der Glacis-Galerie nicht überzeugt wären, würden sie nicht hier in Neu-Ulm Ortega-Geld investieren. Sieben Jahre ist es her, seitdem die Glacis-Galerie eröffnet wurde. Der Anfang war nicht leicht.

