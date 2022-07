Kommen die Zeitstrafen zurück? Voll retro, diese Fußballerinnen und Fußballer

Lokal Früher war nicht alles schlecht, etwa die Zeitstrafe im Fußball. Die wird in mehreren Landesverbänden wieder eingeführt. Recht so.

Die einen sagen altmodisch, die anderen benutzen den Begriff retro. Klingt viel netter, ist auch positiver besetzt und bedeutet: Irgendetwas wird aus der Mottenkiste geholt, weil eben früher beileibe nicht alles schlecht war. Wenn zum Beispiel jemand eine Vinylplatte auflegt, statt Musik von Spotify zu streamen, dann ist das ziemlich retro. Die Fußballer in mehreren Landesverbänden springen jetzt auf diesen Trend auf: Die gute alte Zeitstrafe, eigentlich vor etwa 30 Jahren für nicht mehr zeitgemäß befunden, wird in Bayern und im Saarland wieder eingeführt. Das Thema ist damit auf der Tagesordnung, eher früher als später wird man sich auch beim württembergischen Verband damit befassen und dann wird es für die Amateure im Landkreis Neu-Ulm interessant.