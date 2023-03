Kriminalität: Neu-Ulm stemmt sich gegen den Trend

Plus Der Corona-Effekt bei der Entwicklung der Kriminalität ist weitgehend verflogen. Dennoch kann sich die Bilanz der Neu-Ulmer Polizei sehen lassen.

Von der Straßenkriminalität bis zum Ladendiebstahl: Die Zahl der Straftaten war 2021 im Bereich der Neu-Ulmer Polizei deutlich gesunken. Doch leider zeichnete sich bereits voriges Jahr ab, dass das kein Dauerzustand sein würde. Zum Großteil war der Rückgang nämlich der Pandemie geschuldet. Lockdown und Homeoffice wirkten sich positiv auf die Kriminalstatistik aus. Jetzt ist der Corona-Effekt verpufft. Trotzdem kann sich die Bilanz der Neu-Ulmer Polizei für das Jahr 2022 durchaus sehen lassen.

Die Zahl der Straftaten ist 2022 in Neu-Ulm gestiegen

Die Zahl der Fälle ist zwar auch in Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen gestiegen. Doch mit fünf Prozent fällt die Zunahme vergleichsweise moderat aus, wenn man bedenkt, dass bestimmte Delikte wie Ladendiebstähle in der Nach-Corona-Zeit naturgemäß häufiger vorkommen. Bayernweit ist der Anstieg fast doppelt so stark wie im Bereich der Polizeiinspektion. In Ulm beträgt er sogar 18,3 Prozent. Insofern stemmt sich Neu-Ulm bislang erfolgreich gegen den Trend.

Es zahlt sich aus, dass die Polizei verstärkt auf Präsenz auf der Straße setzt, auch mit Fuß- und Fahrradstreifen. Das ist wichtig für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Brennpunkte wie der Bereich rund um den Bahnhof wurden entschärft. Eine offene Drogenszene gibt es nicht. Gleichwohl müssen die Beamtinnen und Beamten wachsam bleiben, denn es wurden mehr Straftaten im öffentlichen Raum begangen als im Jahr davor.

Trickbetrüger sind laut Polizei weiter auf dem Vormarsch

Besorgniserregend ist die Entwicklung auch bei den Fällen von Trickbetrug, wo sich die Zahlen mehr als verdoppelt haben. Die Täterinnen und Täter setzen inzwischen auch auf Schocknachrichten per WhatsApp und gehen dabei so raffiniert vor, dass sich niemand davor gefeit fühlen sollte. Prävention und Aufklärung sind deshalb wichtig, aber auch das aufmerksame Hinschauen von Verwandten, Nachbarn und Beschäftigten bei Banken und Sparkassen.

Der finanzielle Schaden beim sogenannten Callcenter-Betrug ist hoch. Noch größer ist bei Betroffenen oftmals die Scham. Nicht jedes Opfer geht zur Polizei. Deshalb gibt es vermutlich eine beträchtliche Dunkelziffer.

