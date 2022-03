Kulturinitiative hört auf: Edelstein "Brett im Schtoi" funkelt nicht mehr

Plus Es ist jammerschade, dass die Pfaffenhofer Kulturinitiative "Brett im Schtoi" das Handtuch wirft.

Kein Zweifel, die Pfaffenhofer Bühne "'s Brett im Schtoi" hatte bei vielen Menschen der Region einen Stein im Brett. Sie war eine Institution - und nun soll es sie nicht mehr geben, die Macher können und wollen nicht mehr weitermachen. Das ist einerseits angesichts der Verheerungen, welche die Pandemie in der Kulturlandschaft hinterlassen hat, verständlich, aber auch ausgesprochen traurig. Das "Brett im Stoi" war ein Juwel in der Kulturlandschaft des Landkreises, denn die beliebte Bühne wurde von einem Verein voller Enthusiasten getragen. Und das war auch in gewisser Weise das Problem.

