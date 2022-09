Kommentar

17:45 Uhr

Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm: Spektakel mit Schwierigkeiten

Lokal Immer größer, immer mehr: Die Kulturnacht ufert aus. Das ist nicht unbedingt eine begrüßenswerte Entwicklung.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm ist prinzipiell eine wunderbare Sache, die auch viele Menschen aus der Umgebung anlockt. Doch in diesem Jahr dürfte das Spektakel einige Schwierigkeiten haben. Da ist zum einen das Wetter: Es wird am Samstagabend unangenehm kühl und recht regnerisch sein, was die eine oder andere Freiluftveranstaltung bereits platzen ließ - etliche Absagen sind bei den Organisatoren schon eingegangen - und andere beeinträchtigen könnte. Zum anderen ist da der Umstand, dass die Kulturfans diesmal nicht kostenlos den öffentlichen Nahverkehr benutzen dürfen. Ein großes Manko, das vielen auf den Magen schlägt, weil ihnen so der Besuch der einen oder anderen Veranstaltungsstätte erschwert wird oder er ganz ausbleibt. Was dann die Veranstalter treffen dürfte, die nicht in der City, sondern eher an der Peripherie der beiden Städte ihr Programm abwickeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .