Der Landkreis Neu-Ulm wählt: Diese Landratswahl ist eine Wundertüte

Plus Vier Männer und eine Frau buhlen um das Amt des Landrats im Landkreis Neu-Ulm. Selten schien eine Wahl so schwer zu fallen. Ein Kommentar von Ronald Hinzpeter.

Dieses lahme Wortspiel sei ausnahmsweise erlaubt: Bei der Landratswahl ist guter Rat teuer. Das liegt nicht daran, dass die Person, die Thorsten Freudenberger ins Chefzimmer des Landratsamtes nachfolgt, besonders hohe Bezügen verdient. Allerdings ist diesmal eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Wer sich mit Menschen im Landkreis über den anstehenden Urnengang unterhält, bekommt auffallend oft zu hören: Ich weiß nicht, wen ich wählen soll.

Oft ist die Sache ja klar, da gibt es entweder favorisierte Amtsinhaber oder populäre Herausforderer, die sich von einer spürbaren Wechselstimmung ins Amt tragen lassen. Aber diesmal sieht es anders aus. Vier Männer und eine Frau buhlen um die Gunst des Wahlvolkes im Landkreis, doch niemand davon kann auch nur annähernd so etwas wie einen Favoritenstatus für sich beanspruchen.