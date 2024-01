Landratswahl: Die CSU-Frau Treu hat es (vorerst) allen gezeigt

Plus Das war so nicht unbedingt zu erwarten: Eva Treu geht als Siegerin mit klarem Abstand aus der Landratswahl im Kreis Neu-Ulm hervor. Doch das heißt noch nicht viel.

Am Ende waren die Verhältnisse doch wieder recht klar: Eva Treu, die Kandidatin der CSU, lag bei der Landratswahl mit 41,1 Prozent klar vorne, zum Zweitplatzierten Joachim Eisenkolb klaffte ein sehr deutlicher Abstand von 23,2 Prozentpunkten. Dass die erste Runde der Landratswahl so klar an die Christsoziale ging, war nicht unbedingt zu erwarten, denn Eva Treu ist politisch ein recht unbeschriebenes Blatt. Das spricht natürlich nicht gegen sie, doch Konservative reagierten in den vergangenen Wochen teilweise recht zurückhaltend auf die junge Frau mit den sehr kurzen Haaren und stellten sich die Frage, ob sie es wirklich kann.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eines hat sie schon mal bewiesen: Sie kann Wahlkampf - und das unter erschwerten Bedingungen, denn die hektische Adventszeit und die zwei stillen Urlaubswochen nach Weihnachten waren eher wenig geeignet, die Menschen zu erreichen und sich bekannt zu machen. Das galt zwar auch für ihre vier Mitbewerber, doch die waren teilweise schon länger auf der politischen Bühne unterwegs, wie etwa der Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen