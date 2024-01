Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Das Rennen ist noch nicht gelaufen

Plus Der Landkreis Neu-Ulm steht vor gewaltigen Herausforderungen. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen.

Eva Treu und Joachim Eisenkolb sind nicht zu beneiden. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Sowohl die CSU-Kandidatin als auch der Kandidat der Freien Wähler haben sich in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt, unzählige Veranstaltungen besucht und Gespräche geführt – dennoch blieb das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Landratswahl bislang überschaubar, was sich an einer erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung von 36,9 Prozent im ersten Durchgang gezeigt hat. Dabei geht es um viel, denn der Landkreis Neu-Ulm steht vor gewaltigen Herausforderungen. Und egal, wer am Sonntag die Wahl gewinnt, sie oder er muss diese Probleme lösen. Eine Mammutaufgabe.

Die Krankenhäuser sind ein Dauerthema im Landkreis Neu-Ulm

Als Beispiele seien nur die seit Jahren defizitären Krankenhäuser genannt, der Neubau des Lessing-Gymnasiums, der mehr als 100 Millionen Euro kosten wird, die Unterbringung Geflüchteter oder der Busverkehr, über den sich zuletzt sehr viele Menschen im Kreis geärgert haben. Dazu noch das Alltagsgeschäft mit Straßenunterhalt, Brand- und Katastrophenschutz, Müll und vielem mehr. Und das alles bei knapper Kasse und mit Kommunalpolitikern aus Städten und Gemeinden im Nacken, die selber Geldprobleme haben und deshalb fordern, der Kreis möge doch bitte auf keinen Fall die Kreisumlage erhöhen. Manch politischer Beobachter unkt bereits, angesichts dieser Umstände könne der oder die Neue in der Kupferburg nur scheitern.

