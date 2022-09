Leider ist das Thema Weihnachtsmarkt noch immer spannend

Lokal Die Organisatoren von Weihnachtsmärkten sind seit Jahren nicht mehr zu beneiden. Auch dieses Jahr gibt es viele drohende Unsicherheiten.

Im vergangenen Jahr wurde die Region Zeuge eines bislang einmaligen Vorgangs: Der Ulmer Weihnachtsmarkt, eine Großveranstaltung, die in den besten Jahren eine Million Menschen anlockt, wurde abgebrochen. Die Pandemie war schuld. Das Land befand, es sei unverantwortlich, einen solchen Budenzauber zu Ende zu führen. Nun wird wieder ein Markt geplant. Die Pandemie lauert mehr oder weniger im Hintergrund, doch wieder sind die Unsicherheiten groß.