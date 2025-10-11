Liebe Auto-Poser: Wenn ihr keine Verbrecher sein wollt, dann haltet euch an die Spielregeln!

Liebe Auto-Poser und Tuner, so geht das nicht weiter. Ja, es wäre toll, wenn auch ihr euren eigenen „Spielplatz“ bekämt, auf dem ihr driften, euren Motor aufheulen und euch einfach nur so treffen könnt. Aber solange ihr euch nicht an die Spielregeln haltet, wird das nichts. Und verantwortlich dafür seid zunächst einmal ihr allein.

Ihr sagt, ihr seid keine Verbrecher. Das mag für viele zutreffend sein. Aber trotzdem sind am vergangenen Wochenende und in den Tagen danach (wieder) Dinge passiert, die sich nicht gehören. Schon gar nicht, wenn im Nachgang ein respektvoller Umgang eingefordert wird.

Wer trägt die Verantwortung, wenn bei Tuner-Treffen etwas passiert?

Das Gelände des ehemaligen Aldi-Zentrallagers war abgesperrt. Betrete ich also – ohne vorher gefragt zu haben – mit Hunderten Fahrzeugen und Hunderten Leuten ein abgesperrtes Grundstück, das mir nicht gehört? Hinterlasse ich dann dort auch noch Driftspuren und wahrscheinlich Müll? Was ist, wenn etwas passiert? Wer trägt die Verantwortung? Und sich dann wundern, wenn die Polizei aufmarschiert? Und dann auch noch Einsatzkräfte einkesseln und mit Pyros beschießen? So geht das nicht.

Die unmittelbaren Anwohner haben in vielen ihrer Punkte recht. Ja, es ist gut, dass die Jugend rausgeht, sich trifft. Und ja, es darf und soll nicht alles verboten und verdammt werden. Tuner und Poser dürfen und sollen sich treffen und gerne auch driften, ihren Spaß haben. Aber genauso sollten sie Rücksicht auf andere nehmen und nicht nachts durch ein Wohngebiet rasen, in dem Kinder schlafen – und dazu noch Anwohner anschnauzen.

Vier Tote nach Unfall mit Poser: Hier gewiss kein Elefant aus einer Müche gemacht

wird hier aus einer Mücke ein Elefant gemacht? Ist die umfangreiche Berichterstattung über die Poser überzogen? Gewiss nicht. Wir erinnern an den tödlichen Unfall im April zwischen Ulm und Thalfingen, als ein junger Autofahrer, der in der Poser-Szene beliebt und angesehen war, mit seiner viel zu rasanten Fahrweise nicht nur sich, sondern auch drei unbeteiligten Menschen das Leben nahm. Der Chef der Ulmer Staatsanwaltschaft sagte danach ganz klar: Wir haben hier ein Problem.

Wer also Respekt einfordert, der sollte in den Sozialen Netzwerken keine Hetze betreiben und Stimmung machen, wenn Pyros in Richtung Polizisten geschossen und Streifenwagen umzingelt wurden. Vielmehr sollten jene die Pyro-Geschosse verurteilen und sich für dieses Fehlverhalten entschuldigen.