Machen Sie es Fahrraddieben so schwer wie möglich

Plus Jeder Radler und jede Radlerin kann etwas tun, um sein Eigentum zu schützen. Doch auch die Städte und Gemeinden haben eine Verantwortung.

Statistisch gesehen hat fast jeder ein eigenes Fahrrad. Seit der Coronapandemie hat das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel noch mal einen Schub bekommen. Besonders gefragt sind seither Pedelecs und E-Bikes. Leider auch bei Dieben, denn mit den motorisierten Rädern lässt sich schnell viel Geld machen. Auch im Landkreis Neu-Ulm werden zunehmend Elektrofahrräder gestohlen, wie die Zahlen der Polizei zeigen. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist zwar ziemlich niedrig – doch jeder Radler und jede Radlerin kann etwas tun, um es Langfingern so schwer wie möglich zu machen.

In Ulm und im Landkreis Neu-Ulm braucht es mehr sichere Fahrradparkplätze

Das A und O ist ein gutes Schloss, noch besser sind zwei Schlösser, gerade bei hochwertigen Rädern. Dazu kommen technische Schutzmaßnahmen wie GPS-Tracker, über die der Standort eines Fahrrads nachverfolgt werden kann. Sinnvoll ist es zudem, das Bike codieren zu lassen und alle wichtigen Daten und Fotos in einem Fahrradpass zu hinterlegen, den es auch als App fürs Handy gibt. So stehen die Chancen deutlich besser, wieder an sein Rad zu kommen, falls es doch einmal gestohlen wird. Und bei der Polizei anzeigen sollte man jeden Fahrraddiebstahl unbedingt.

