Thalia statt Esprit: Mehr Bücher tun der Innenstadt von Ulm/Neu-Ulm gut

Plus Thalia kommt, Esprit geht: Ein Wechsel, der die Anziehungskraft der Ulmer Innenstadt steigern wird. Die Marktmacht wird den Druck auf andere Buchhändler erhöhen.

Wenn Thalia in der Ulmer Innenstadt einen Laden mit 1.360 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet, ist das eine Ansage. Denn es kommt nicht irgendein Buchhändler: mit Thalia hat sich der Marktführer entschlossen, in bester Ulmer Innenstadtlage einen Laden zu eröffnen, der sicherlich zu einem Anziehungspunkt werden wird. Allein wegen der Finanzkraft dahinter: Jüngst übersprang der Thalia Umsatz in Deutschland die Milliarden-Marke, ein Zugewinn von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 47 Prozent zur Vor-Corona-Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen