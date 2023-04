Milliardär Merckle und das Ulmer Postareal: Eine Win-win-Situation

Plus Als Otto-Normal-Verbraucher fragt man sich: Was macht der 438. reichste Mensch auf dem Erdboden mit seinem Geld? Zumindest der Ulmer Ludwig Merckle gibt eine Antwort.

5,4 Milliarden Euro ist das Vermögen von Ludwig Merckle laut dem Forbes-Magazin wert. Damit gehört er zu den 20 reichsten Deutschen. Nach den Berechnungen des Business Insider dürfte es sogar ein zweistelliger Milliardenbetrag sein. Dem gleichen Magazin fällt auch auf: Ein Blick auf die Firmensitze, die das Vermögen und die Beteiligungen von Merckle verwalten, verrät Ortsnamen, die auf der Topliste der Orte mit den niedrigsten Gewerbesteuersätzen Deutschlands stehen sollen: Zossen, Wünstdorf und Schönefeld. Hier, im Landkreis Dahme-Spreewald, sitzt auch die Ulmer Posthöfe GmbH, die spezialisiert ist auf Umbau und die Revitalisierung von Gewerbeflächen.

Von den gesparten Steuern profitiert jetzt Ulm. Klar ist, dass der gewiefte Geschäftsmann, dem die Sanierung der Firmengruppe des Vaters gelang, nicht aus Liebe zur Menschheit dreistellige Millionenbeträge in Ulm investiert. Doch es ist davon auszugehen, dass der Ulmer in Ulm anders investiert, als irgendein Investmentfonds mit Sitz auf den britischen Kanalinseln. Er verweist ja in einer Mitteilung ausdrücklich auf seine "Verbundenheit mit dem Standort Ulm". Allzu viel Platz für Romantik bleibt allerdings nicht, schließlich verweist Merckle im gleichen Atemzug auf eine "positive Beurteilung der Wachstumsperspektiven.“

