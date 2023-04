Mit dem Museum schafft Weißenhorn das nächste Leuchtturm-Projekt

Plus Die Sanierung und Erweiterung des Heimatmuseums kostet sehr viel Geld. Doch dabei entsteht weit mehr als eine Ausstellung über die Geschichte der Stadt.

In der bayerischen Landeshauptstadt München hat Weißenhorn einen eigenwilligen Ruf. Die Fuggerstadt gilt als "Staubsauger", weil es der Stadtverwaltung immer wieder gelingt, hohe Geldsummen als Förderung einzuholen. Davon profitiert die historische Altstadt, die ein echtes Schmuckstück ist. Deren Erhalt ist allerdings auch eine Aufgabe, welche die Kommune allein nicht stemmen kann. Mithilfe der Stadtbauförderung - nach aktuellem Stand sind es laut Bürgermeister Wolfgang Fendt 8,6 Millionen Euro - und hoher Eigenleistung realisiert die Fuggerstadt nun ein weiteres Vorhaben, um das sie viele andere Kommunen beneiden werden.

Es wird in Weißenhorn nicht einfach nur ein Museum umgebaut

Die Reaktivierung der Bahnstrecke nach Weißenhorn war ein Erfolgsmodell, der Aufbau des Fernwärmenetzes ebenso. Jetzt will die Stadt einen historischen Gebäudekomplex sanieren und diesen für eine Nutzung ertüchtigen, die mehrere Zielgruppen anspricht. Kinder, Erwachsene, Kulturinteressierte, Kunstfreunde, Touristinnen und Touristen - die finale Planung und Konzeption, die am Montagabend einstimmig vom Stadtrat befürwortet wurde, hat sie alle im Blick. Für voraussichtlich rund 17,1 Millionen Euro wird nicht nur ein Museum umgebaut, es werden auch Räume geschaffen für verschiedenste Veranstaltungen, für Kunstkurse, für Bildungsangebote. Dafür lohnt es sich, so viel Geld in die Hand zu nehmen.

