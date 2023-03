Mit ihren Plagiaten überschreiten die "Spaziergänger" Grenzen

Plus Die Corona-Demonstranten machen sich ein Ausstellungsplakat zu eigen und vereinnahmen neben dem Museum Ulm ausgerechnet auch Otl Aicher für ihre Botschaften.

Es ist zwar deutlich ruhiger geworden als zu den Hochphasen der Freitagsspaziergänge, als mehrere 1000 Menschen in Ulm und Neu-Ulm gegen die Corona-Impfung und das Maskentragen auf die Straße gingen. Doch noch immer spazieren die Demonstranten – jeden Freitagabend. Mit der Nutzung eines fremden Motivs, des Werbeplakats für die Ausstellung "Protest! gestalten" im Museum Ulm, überschreiten sie mehrere Grenzen.